به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی درباره میزبانی دیدار تیم‌های استقلال تهران و گل‌گهر سیرجان در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور، گفت: در شهر مشهد، استانداری و همه دستگاه‌های اجرایی از برگزاری و میزبانی این دیدار استقبال کردند و هماهنگی‌های مناسبی نیز برای انجام مسابقه شکل گرفت.

امیر زارعی افزود: با این حال، پس از ارزیابی‌های صورت‌گرفته و با وجود پیش‌بینی ظرفیت ۶۰ درصدی برای بلیت‌فروشی در ورزشگاه امام رضا (ع)، نهاد‌های مسئول به این جمع‌بندی رسیدند که برگزاری این دیدار در روز یکشنبه و با توجه به موقعیت ورزشگاه در یکی از شریان‌های اصلی شهر، می‌تواند مشکلات متعددی در حوزه ترافیک و مدیریت جمعیت ایجاد کند و این ظرفیت نیز پاسخگوی حجم بالای علاقه‌مندان نخواهد بود.

او با تأکید بر اینکه میزبانی مشهد به‌طور کامل منتفی نشده است، تصریح کرد: هم اینک مسئولان سازمان لیگ و باشگاه استقلال در حال بررسی شرایط ورزشگاه ثامن‌الائمه (ع) هستند تا در صورت امکان، میزبانی این مسابقه در آن مجموعه ورزشی انجام شود.

زارعی در پایان تاکید کرد: در صورت برگزاری دیدار استقلال در ورزشگاه ثامن‌الائمه (ع)، این امکان وجود دارد که مسابقه روز جمعه تیم ابومسلم در رقابت‌های لیگ دسته سوم کشور مجدداً به ورزشگاه امام رضا (ع) بازگردد.