به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در راستای پیگیری و اجرای مؤثر مصوبات سفر‌های استانی دولت، سرپرست اداره کل صمت خوزستان، با آیت‌الله موسوی جزایری، زعیم حوزه‌های علمیه استان دیدار کرد تا ضمن ارائه گزارش از اقدامات حوزه صنعت، بر تسریع در تخصیص و نظارت بر تسهیلات ۱۱ همتی سفر ریاست جمهوری برای رفع موانع تولید تأکید کند.

مهرام روانبخش در این دیدار، گزارشی مفصل از روند اجرای مصوبات سفر ریاست جمهوری در حوزه صنعت و معدن ارائه داد. محور اصلی این گزارش، پیگیری پرداخت تسهیلات مصوب سفر بود که مبلغ آن به ۱۱ همت می‌رسد و برای رفع موانع تولید در بخش‌های مختلف استان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به جلسات قبلی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تأکید کرد: تسریع در پرداخت این اعتبارات برای رونق تولید در خوزستان حیاتی است. واحد‌های تولیدی نیازمند این منابع هستند تا بتوانند ظرفیت خود را افزایش دهند و از چالش‌های اقتصادی عبور کنند.»

روانبخش اظهار داشت: نظارت بر اجرای دقیق این تسهیلات و اطمینان از رسیدن منابع به واحد‌های تولیدی، یکی از دغدغه‌های اصلی کارگروه‌های تخصصی بوده و دیدار با آیت‌الله موسوی جزایری فرصتی برای جلب تأکید ایشان بر اهمیت نظارت شرعی و اخلاقی بر اجرای این منابع مالی عظیم فراهم آورد.

آیت‌الله موسوی جزایری نیز با تأکید بر اهمیت تولید داخلی و حمایت از کارگران و صنعتگران استان، خواستار اجرای دقیق و عادلانه تخصیص این اعتبارات شد و گفت: «هرگونه سستی یا انحراف در مسیر دسترسی واحد‌های تولیدی به این تسهیلات، مغایر با اهداف عالی نظام است. نظارت شرعی می‌تواند تضمین کند که این منابع بزرگ به درستی هزینه شود.»‌

این دیدار نشان داد که در خوزستان، توسعه اقتصادی صرفاً یک موضوع فنی نیست، بلکه حمایت معنوی و نظارت اخلاقی بزرگان استان را به همراه دارد تا اطمینان حاصل شود که این تسهیلات عظیم ۱۱ همتی به درستی در مسیر رونق تولید، اشتغال‌زایی و افزایش توان اقتصادی استان به کار گرفته می‌شود؛ امیدی که با نظارت عالمانه، به یقین تبدیل خواهد شد.