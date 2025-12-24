رئیس دادگستری جویبار از راه اندازی شورای حل اختلاف با هدف تقوت عدالت ، فرهنگ صلح و سازش در روستای پهناب این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛رئیس دادگستری جویبار گفت: به منظور توسعه خدمات قضایی، افزایش دسترسی مردم به عدالت و تقویت فرهنگ صلح و سازش در سطح روستایی، شورای حل اختلاف روستای پهناب آغاز به کار کرد.

ناصحی گفت: شورا‌های حل اختلاف با تکیه بر فرهنگ صلح و سازش بستر مناسبی برای حل و فصل اختلافات مردمی بدون ورود به فرایند‌های قضایی فراهم می‌کنند و نقش مهمی در تحقق عدالت دارند.

وی افزود: هدف اصلی از راه اندازی این شورا‌ها به خصوص در روستا، ایجاد آرامش اجتماعی، کاهش تنش‌ها و اختلافات و تسریع در رسیدگی به دعاوی کوچک و تقویت مشارکت مردمی در حل اختلاف است.

رئیس دادگستری جویبار ضمن تشریح وظایف اعضای شورا تصریح کرد: توسعه شورا‌های حل اختلاف در راستای سیاست‌های کلان قوه قضائیه برای کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی عمومی انجام می‌شود و افتتاح این شورا گامی مهم در مسیر دسترسی آسان‌تر مردم روستا به عدالت است.

ناصحی ضمن قدردانی از مسئولان این امر گفت: افتتاح این شورا، نویدبخش فصل جدیدی از خدمات‌رسانی سریع‌تر و نزدیک‌تر به شهروندان پهناب باشد.