به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سید محمدرضا موالی زاده گفت: این مجوز برای اولین بار در کشور صادر شده و افراد از شرکت در آزمون استخدامی در دهیاری‌های استان جذب می‌شوند.

او گفت: آزمون استخدامی این نیرو‌ها به صورت متمرکز و در سطح کشوری برگزار خواهد شد.

استاندار خوزستان درباره زمان‌بندی ثبت‌نام و آزمون گفت: ثبت‌نام متقاضیان از ۱۲ دی آغاز می‌شود و تا ۲۲ دی ادامه خواهد داشت.

به گفته استاندار، آزمون استخدام در دهیاری‌ها پنجشنبه ۱۶ بهمن برگزار خواهد شد.