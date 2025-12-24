پخش زنده
استاندار خوزستان از صدور مجوز برای استخدام در دهیاریهای خوزستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سید محمدرضا موالی زاده گفت: این مجوز برای اولین بار در کشور صادر شده و افراد از شرکت در آزمون استخدامی در دهیاریهای استان جذب میشوند.
او گفت: آزمون استخدامی این نیروها به صورت متمرکز و در سطح کشوری برگزار خواهد شد.
استاندار خوزستان درباره زمانبندی ثبتنام و آزمون گفت: ثبتنام متقاضیان از ۱۲ دی آغاز میشود و تا ۲۲ دی ادامه خواهد داشت.
به گفته استاندار، آزمون استخدام در دهیاریها پنجشنبه ۱۶ بهمن برگزار خواهد شد.