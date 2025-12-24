اعضای اصلی و علی البدل معتمدان هیات اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای شهرستان کهگیلویه انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در نشست انتخاب معتمدین هیات اجرایی شهر دهدشت با حضور ۳۰ نفر از معتمدین هشت نفر به عنوان اعضای اصلی و پنج نفر بعنوان اعضای علی البدل هیات اجرایی انتخاب شدند.

فرماندار کهگیلویه گفت: سید عبدالمحمد تقوی ، هدایت آویزش ، سید احمد مرتضوی ، فریبرز حقانی ، علیرضا نکویی ،مکی نوروزی ،لیلا ساجدی و عیسی پور بهشت ، بعنوان اعضای اصلی معتمدین هیات اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر دهدشت ، سوق ،دیشموک و قلعه رییسی در شهرستان کهگیلویه معرفی شدند.

سید ایرج کاظمی جو افزود: یاسر آذرنیا ، فیض الله رستادی ، نصرت الله بزرگواری ، قدرت طیب و دهگانی به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیات اجرایی انتخاب شدند.

وی ادامه داد: انتخابات شورای روستاها به عهده بخشداران مرکزی است و اعضای شورای نظارت در انتخابات شوراها توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند و شورای نگهبان نیز اعضای این شورا را در هر شهرستان تعیین می‌کند که سعی بر آن است با رویکردی تعاملی، همکاری های لازم انجام شود.

کاظمی‌جو تصریح کرد: با توجه به تعدد کاندیداها در این انتخابات، سعی شده است از تمامی اقشار جامعه، از جمله اساتید دانشگاه و نمایندگان گرایش‌های مختلف، برای حضور در هیات اجرایی دعوت بعمل آید چراکه سلامت انتخابات خط قرمز دستگاه قضایی است.

دادستان کهگیلویه نیز در این نشست با تاکید بر سلامت انتخابات به عنوان اولویت اصلی، خواستار توجه ویژه به قانون انتخابات و برخورد قاطع با هرگونه تخلف شد.

رضا رستم‌نژاد با اشاره به تجربیات ارزشمند گذشته در برگزاری انتخابات در شهرستان، تصریح کرد: نظارت دقیق و کارآمد، مشروعیت انتخابات را در شهرستان افزایش می‌دهد و در نتیجه، تصمیم‌گیری‌ها و خدمات‌رسانی به مردم بهبود خواهد یافت.