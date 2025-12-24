آغاز ثبتنام مراسم معنوی اعتکاف در لرستان
ثبتنام مراسم معنوی اعتکاف رجبیه سال ۱۴۰۴ در مساجد و ادارات تبلیغات اسلامی سراسر استان لرستان، امروز سوم دی آغاز شد.
براساس اطلاعیه روابط عمومی تبلیغات اسلامی لرستان، مهلت ثبتنام برای شرکت در این مراسم عبادی و معنوی از امروز سوم دی آغاز شده و تا چهارشنبه دهم دی، به مدت هفت روز ادامه دارد. هدف از این برنامه، فراهمسازی فرصت خلوت با خداوند، تقویت معنویت و تمرین خودسازی در فضای جمعی و مسجدی عنوان شده است.
در قالب این سنت حسنه، برنامههای متنوعی برای اقشار مختلف جامعه تدارک دیده شده است که شامل اعتکاف عمومی برادران و خواهران، اعتکاف ویژه مادر و دختری، پدر و پسری، اعتکاف دانشجویی و نیز اعتکاف نوجوانان و دانشآموزان خواهد بود تا هر گروه از جامعه بتوانند تجربهای معنوی متناسب با شرایط خود داشته باشند.
اعتکاف فرصت بینظیری برای انس با پروردگار، بازگشت به خویشتن و پالایش روح از دغدغههای دنیوی است. با توجه به استقبال چشمگیر مردم در سالهای گذشته، اولویت ثبتنام با آن دسته از علاقهمندانی است که زودتر برای نامنویسی اقدام کنند.