به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه انتخاب معتمدین هیات اجرایی اصلی و علی البدل هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر بوکان و سیمینه به ریاست خشایار صنعتی فرماندار بوکان و با حضور دادستان عمومی و انقلاب و اعضای هیئت نظارت برگزار شد.

فرماندار بوکان در این جلسه به اهمیت جایگاه شورا‌های اسلامی به‌عنوان پارلمان‌های محلی اشاره کرده و نقش مؤثر آنها را در حوزه‌های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و پاسخگویی به مطالبات مردمی یادآور شد.

خشایار صنعتی با تأکید بر راهبرد‌ها و فرمایشات مقام معظم رهبری، رعایت اصل بی‌طرفی کامل در تمامی مراحل انتخابات را وظیفه‌ای قانونی و شرعی دانسته و تصریح کرد: که چه در هیئت اجرایی و چه در هیئت نظارت، فرآیند احراز صلاحیت‌ها و اجرای انتخابات باید صرفاً در چارچوب قانون انجام شود و پس از طی مراحل قانونی، انتخاب نهایی به تصمیم و اراده مردم سپرده می‌شود.

رئیس هیئت اجرایی انتخابات بوکان خاطرنشان کرد : تصمیمات منتخبین شورا‌ها تأثیر مستقیمی بر وضعیت زندگی و آینده اجتماعی شهرستان دارد.

در ادامه وی اهمیت اصول رقابت، امنیت سلامت و مشارکت گسترده مردم را یادآور شده و بر حفظ آرامش فضای انتخاباتی تأکید کرده و اعلام کرد : کلیه امور انتخابات با محوریت فرمانداری و در تعامل نزدیک با هیئت نظارت برگزار می‌شود.



وی با اشاره به نقش دستگاه قضایی، بیان داشت: هرگونه گزارش در خصوص تخلفات یا شائبه‌های احتمالی، بلافاصله مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت و امکان ارتباط مستقیم و مستمر با مجموعه فرمانداری برای معتمدین و عوامل اجرایی فراهم است.

صنعتی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده از جمله تشکیل کمیته‌های اجرایی، همکاری بخشداری‌ها، دهیاران و معتمدین محلی، و آغاز فرآیند‌های قانونی طبق تقویم زمان‌بندی وزارت کشور اشاره کرده و بر لزوم تنویر افکار عمومی، افزایش مشارکت مردم و رعایت دقیق آیین‌نامه اجرایی انتخابات تأکید کرد.

در این جلسه مطابق قانون تعداد سی نفر از سوی فرماندار به عنوان معتمد معرفی شدند که از میان آنان با برگزاری فرآیند انتخاباتی درون جلسه هشت نفر به عنوان اعضای اصلی و پنج نفر به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

نتایج انتخاب هیات اجرایی هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا به شرح زیر می‌باشد:

۱-انور ملارحیمی

۲-انور ضیایی

۳ـ محمد رحمانی

۴ـ محمد عباسی

۵ـ حسن عبدی

۶ـ احمد نصرالهی

۷ـ حسین خضری

۸ـ عبدالرحمان پاکدامن



همچنین در ادامه فرماندار بوکان اعلام کرد: در حوزه انتخابیه شهر بوکان و سیمینه ثبت نام از داوطلبان عضویت در شوراى اسلامى شهر از روز یکشنبه مورخ ١٤٠٤/١٠/٢١ تا روز شنبه مورخ ١٤٠٤/١٠/٢٧ جمعا به مدت ٧ روز و از ساعت ٠٨:٠٠ لغایت ١٦:٠٠ به عمل خواهد آمد.