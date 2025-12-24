چهارم دی روز حماسه و ایثار آران و بیدگل
با تصویب شورای نامگذاری استان چهارم دی روز حماسه و ایثار آران و بیدگل نامگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ چهارم دی سال ۱۳۶۵ رزمندگان گردان امام محمد باقر (ع) شهرستان آران و بیدگل ۳۷ شهید در عملیات کربلای ۴ از جمله دو سردار شهید علی محمد اربابی (جانشین فرماندهی لشگر ۸ نجف اشرف) و شیخ جواد قاسم پور تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کردند.
به دنبال این عملیات، در کربلای ۵ نیزحدود ۱۰۰ رزمنده آران و بیدگل به شهادت رسیدند و روز چهارم دی به نام روز حماسه و ایثار آران و بیدگل نامگذاری شد.
