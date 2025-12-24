به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ آیین افتتاحیه طرح فرهنگی و تربیتی «به وقت کتاب» با حضور جمعی از مسئولان، مربیان، دانش‌آموزان و فعالان فرهنگی در محل سازمان مدارس الگوی صالح استان مرکزی برگزار شد.

در این آئین، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی از کتاب و کتاب‌خوانی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی رشد فکری و معنوی جامعه یاد کرد و گفت: کتاب؛ زیربنای تربیت انسان مؤمن و بصیر است و باید برای ترویج و توسعه این فرهنگ تلاش کرد.

حجت‌الاسلام حسینی دیباجی با تأکید بر پیوند جداناپذیر دانش و تربیت ایمانی افزود: مطالعه و انس با کتاب، پلی است میان علم و بصیرت و جامعه‌ای که اهل مطالعه نباشد، از رشد فرهنگی و تمدنی باز می‌ماند. جوان مؤمن انقلابی باید همان‌گونه که در جهاد علمی و اجتماعی تلاش می‌کند، در میدان مطالعه نیز مجاهد باشد.

او ابراز داشت: رهبر معظم انقلاب بار‌ها توصیه فرموده‌اند که کتاب باید جزو نیاز‌های روزمره زندگی مردم باشد، از این‌رو، توسعه کتاب‌خوانی در مدارس و نهاد‌های تربیتی نوعی جهاد فرهنگی محسوب می‌شود که مسیر جامعه را به سمت تعالی فکری هدایت می‌کند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت روح‌الله، با قدردانی از مدیران و دبیران مدارس الگوی صالح استان مرکزی، اجرای این طرح را «گامی سنجیده و امیدبخش» در مسیر رشد فرهنگی نسل دانش‌آموز دانست و گفت: هدف از اجرای چنین برنامه‌هایی پرورش روحیه تحقیق، گفت‌و‌گو و اندیشه‌ورزی در نوجوانان است.