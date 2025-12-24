پخش زنده
بارش برف در کاشان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره هواشناسی کاشان گفت: با بررسی نقشههای هواشناسی در ساعات میانی امروز با عبور یک موج کوتاه و ایجاد ناپایداری، شرایط بارشهای پراکنده در مناطق کوهستانی غربی و جنوب غربی شهرستان به صورت برف پیش بینی میشود.
عباس ارغوانی افزود: در صورت تقویت این سامانه بارش باران در مناطقی از شهر کاشان و آران و بیدگل هم دور از انتظار نیست.
وی ادامه داد: با عبور از این ناپایداری موقت، در دو روز پایانی هوا شرایط پایداری به صورت آسمانی صاف تا قسمتی ابری پیش بینی میشود.
ارغوانی گفت: پیش بینی میشود که دمای هوا در مناطق دشتی حداکثر حدود ۱۰ درجه و حداقل صبحگاهی حدود صفر درجه نوسان دارد، اما در مناطق کوهستانی مقدار دما حدود چهار تا شش درجه از مناطق دشتی سردتر میشود.