به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره هواشناسی کاشان گفت: با بررسی نقشه‌های هواشناسی در ساعات میانی امروز با عبور یک موج کوتاه و ایجاد ناپایداری، شرایط بارش‌های پراکنده در مناطق کوهستانی غربی و جنوب غربی شهرستان به صورت برف پیش بینی می‌شود.

عباس ارغوانی افزود: در صورت تقویت این سامانه بارش باران در مناطقی از شهر کاشان و آران و بیدگل هم دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: با عبور از این ناپایداری موقت، در دو روز پایانی هوا شرایط پایداری به صورت آسمانی صاف تا قسمتی ابری پیش بینی می‌شود.

ارغوانی گفت: پیش بینی می‌شود که دمای هوا در مناطق دشتی حداکثر حدود ۱۰ درجه و حداقل صبحگاهی حدود صفر درجه نوسان دارد، اما در مناطق کوهستانی مقدار دما حدود چهار تا شش درجه از مناطق دشتی سردتر می‌شود.