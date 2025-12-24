پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده پلیس راه سردشت گفت: تردد در گردنههای این شهرستان به دلیل بارش برف با زنجیر چرخ انجام میشود.
سروان پاشایی افزود: هماکنون به دلیل بارش شدید برف و کولاک در گردنه «زمزیران» در محور سردشت - مهاباد دید افقی کاهش یافته و با وجود نمکپاشی و برفروبی توسط عوامل راهداری و به دلیل کاهش دمای هوا تردد تنها با زنجیرچرخ ممکن است.
وحید پاشایی از رانندگان و کسانی که قصد مسافرت در جادههای شهرستان سردشت رادارند خواست قبل از آغاز سفر وضعیت راهها را از پلیس راه و راهداری و رسانههای موثق پیگیری کنند و وسایل گرمازا از جمله پتو و جیره خشک غذایی کافی به همراه داشته باشند