علی خضریان گفت: وضعیت نشر کشور مطلوب نیست و بازار کاغذ نیازمند ساماندهی فوری است.
آقای خضریان نماینده مجلس شورای اسلامی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با بیان اینکه در زنجیره تولید و تأمین کاغذ در کشور نابسامانیهایی وجود دارد، افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجمع ناشران انقلاب اسلامی باید از ظرفیتهای قانونی پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه بهره ببرند تا مشکلات مزمن حوزه کاغذ و نشر برطرف شود.
وی گفت: جریانای که برای حوزه نشر و کاغذ پیش آمده قابل پیگیری است و مشکلات این حوزه ریشه در عدم استفاده از ظرفیتهای قانونی و ترک فعل برخی دستگاههای اجرایی دارد.
این عضو مجلس شورای اسلامی افزود: در برنامه هفتم توسعه، احکام روشنی برای حمایت از تولید و تأمین کاغذ و ساماندهی بازار نشر پیشبینی شده است.
وی گفت: لازم است مجمع ناشران انقلاب اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این ظرفیت قانونی استفاده کنند تا مشکلات موجود برطرف شود.
خضریان با اشاره به برخی پروژههای نیمهتمام در حوزه تولید کاغذ افزود:کارخانه کاغذ شیراز با ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی، بیش از دو تا سه سال است که هنوز به بهرهبرداری نرسیده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع مصداق ترک فعل است و موجب اختلال در روند تولید میشود و کمیسیون فرهنگی مجلس پیگیر بررسی این مسئله است.
وی افزود: در خصوص این مسئله پیشنهاد دادهایم در صورت لزوم، شکایتی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای بررسی طرز کار دستگاههای اجرایی ثبت شود تا مسیر بهرهبرداری از این کارخانهها تولید کاغذ هموار شود.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به ضرورت نگاه فرایندی به زنجیره نشر اشاره کرد و گفت: باید مسئله کاغذ و نشر را از ابتدای تولید تا زمان انتشار کتاب یک فرایند واحد ببینیم.
علی خضریان افزود: امروز وضعیت نشر کشور اصلاً خوب نیست و قیمت کتاب به حدی افزایش یافته که بخش عمده مردم دیگر توان خرید ندارند، مگر در مواردی که خرید کتاب الزامآور است، مانند مدارس و دانشگاهها. عموم جامعه از دسترسی به کتاب محروم شده است.»
وی گفت: گرانی کتاب تنها به نرخ ارز و شرایط اقتصادی کشور مربوط نمیشود، بلکه رها بودن بازار نشر و کاغذ نیز سهم قابلتوجهی در تشدید این وضعیت دارد.
نماینده مجلس شورای اسلامی که خواستار ورود جدی دولت برای ساماندهی و تنظیم بازار کاغذ شد، افزود: امید است دولت محترم با همکاری مجلس، در جلسات مشترک کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون فرهنگی، اقدامات مؤثری برای حمایت از تولید داخلی و کنترل قیمتها انجام دهد تا صنعت نشر کشور دوباره جان بگیرد.
قیمت کاغذ تحریر نسبت به سال گذشته در همین زمان بیش از ۹۰ درصد افزایش داشته است و از طرفی کارخانجات تولید کاغذ با مشکلاتی مانند مواد اولیه و کمبود برق برای راه اندازی خط تولید کاغذ مواجه است.