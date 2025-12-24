پخش زنده
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بروجرد گفت: جشنواره سیب این شهرستان در فهرست رویدادهای گردشگری ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهدی گودرزی افزود: در راستای ساماندهی و حرفهایسازی گردشگری و بر اساس رویکرد «رویدادمحوری» بهعنوان یکی از راهبردهای توسعه مقصدها و مسیرهای جدید گردشگری در سند تحول دولت مردمی، جشنواره سیب بروجرد در تقویم رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسید.
وی خاطرنشان کرد: رویداد گردشگری «جشنواره سیب» که هر ساله در استان لرستان، شهرستان بروجرد و در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۴ شهریورماه برگزار میشود، اول دیماه ۱۴۰۴ با شماره ثبت ۱۰۴۲۵۱۱۹۸ و در سطح محلی، در فهرست رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بروجرد بیان کرد: ثبت این جشنواره، گامی دیگر در جهت توسعه صنعت گردشگری شهرستان، معرفی ظرفیتهای بومی، کشاورزی و فرهنگی منطقه و تقویت برند گردشگری بروجرد محسوب میشود.