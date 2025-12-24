معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان گفت : اشتغال ، تسهیلات بانکی و مسائل زیربنایی شهرداری ها بیشترین درخواست مردم از سامد است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان با اشاره به اهمیت ارتباط بی‌واسطه مردم با مسئولان گفت: سامانه سامد فرصتی فراهم کرده تا شهروندان بتوانند مسائل و مشکلات خود را بدون واسطه به استانداری منتقل و پاسخ روشن دریافت کنند.

محمد حمیدی افزود: این سامانه علاوه بر ایجاد شفافیت، موجب افزایش اعتماد عمومی می‌شود، زیرا مردم می‌توانند روند رسیدگی به درخواست‌های خود را مشاهده کنند و مطمئن باشند که مشکلاتشان به دستگاه‌های مرتبط ارجاع داده می‌شود.

معاون استاندار گلستان با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم در توجه به مطالبات مردمی افزود: سامد به ما کمک می‌کند تا عملکرد ادارات را در زمینه پاسخگویی به مردم ارزیابی کنیم و در صورت نیاز، مسیر اصلاحی را پیش بگیریم.