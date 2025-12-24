اجلاسیه زنان شهید استان البرز با محوریت تبیین نقش‌آفرینی بانوان در پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی و بازخوانی جلوه‌های ایثار و مقاومت آنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، در ادامه برنامه‌های کنگره ۵۵۸۰ شهید استان البرز، اجلاسیه زنان شهید این استان با محوریت تبیین نقش‌آفرینی بانوان در پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی و بازخوانی جلوه‌های ایثار و مقاومت آنان برگزار شد.

این اجلاسیه سه‌شنبه شب و همزمان با هشتمین روز برگزاری کنگره شهدای استان البرز، با حضور گسترده بانوان در ورزشگاه شش هزار نفری انقلاب کرج برگزار شد. کنگره ۵۵۸۰ شهید استان البرز از ۲۵ آذرماه به مدت ۱۰ روز آغاز شده و با بهره‌گیری از روایت، هنر و برنامه‌های فرهنگی، به بازخوانی تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی و رشادت‌های شهدا می‌پردازد.

اجلاسیه زنان شهید البرز با عنوان «به نام زن، به رسم مقاومت» برگزار شد و حضور پرشور بانوان، جلوه‌ای از همبستگی زنان این استان در بزرگداشت فرهنگ ایثار و زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدای زن بود؛ زنانی که با ایمان، فداکاری و صبر، نقش ماندگاری در تاریخ انقلاب اسلامی ایفا کرده‌اند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز در حاشیه این مراسم، گفت: بانوان حاضر در این اجلاسیه از گروه‌ها، اقشار و طیف‌های متنوع اجتماعی و فرهنگی بودند و این حضور گسترده نشان‌دهنده جایگاه ویژه زنان در صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

معصومه آقایی با اشاره به محور محتوایی این اجلاسیه افزود: شهیده فاطمه صالحی از شهدای جنگ ۱۲ روزه به‌عنوان چهره محوری اجلاسیه زنان انتخاب شده و تولید مستند، فیلم کوتاه و همچنین تدوین کتاب زندگینامه این بانوی شهیده در دستور کار قرار گرفته است.

او با بیان اینکه برنامه‌های این اجلاسیه صرفاً به روایت تاریخی محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: در کنار برنامه‌های فرهنگی و تبیینی، تلاش شده است نگاه تحلیلی به جنگ نرم دشمنان و ضرورت آگاهی‌بخشی در شرایط کنونی نیز مورد توجه قرار گیرد.

آقایی ادامه داد: در این اجلاسیه حدود هشت هزار بانوی استان البرز حضور داشتند و دختر شهید سلامی نیز در سخنانی بر اهمیت ایثارگری و نقش آن در حفظ و تداوم آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

به گفته مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز، این استان تاکنون ۷۰ شهید زن را در راه آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی تقدیم کرده است.