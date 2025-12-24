پخش زنده
یک شرکت دانش بنیان در اصفهان موفق به طراحی و ساخت کپسول و دستگاه شارژ برای درون درمانی درختان و کیکهای چالکود شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عضو هیئتعلمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان و متخصص فضای سبزشهری گفت: این نوآوری به باغداران و مدیران فضاهای سبز شهری این امکان را میدهد که به طور هدفمند ترکیبات مغذی و کنترلکنندههای آفات را به درون گیاهان منتقل کنند و با ساخت این دستگاه، فناوری پیشرفته و مؤثری که پیشتر در انحصار کشور اسپانیا بود، به کشورمان منتقل شده و در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفت.
علی نیکبخت افزود: با وجود مشکلات جدی در حوزه فضای سبز شهری، درختان در معرض تهدیدات و آلودگیهای مختلف هستند و برای درمان درختان با وجود روشهایی از جمله سمپاشی و محلولپاشی، نمیتوانیم بهراحتی مقادیر زیادی سم در شهرها استفاده کنیم.
وی ادامه داد: اجرا شدن تحقیقات گسترده دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری دانشگاهها و مؤسسات اسپانیایی در دو دهه گذشته، موجب توسعه فناوریهایی شده که نهتنها در ایران بومیسازی شده، بلکه بهینهسازی هم شده است.
نیکبخت با اشاره به رویکرد ارتقای سلامت کلی درختان گفت: برای قرار گرفتن ریشههای درختان در وضعیت مناسب و حفاظت از تنشهای محیطی، ترکیباتی به نام کیک چالکود تغذیهای را توسعه دادهایم، این کودها بهتدریج و در یک بازه زمانی شش ماه تا یک سال، عناصر غذایی موردنیاز درخت را تأمین میکنند و درخت آرامآرام به شرایط طبیعی خود نزدیک میشود.
وی افزود: با ساخت کپسول مخصوص و دستگاه شارژ مربوط، گام بزرگی در مسیر توسعه پایدار کشاورزی و حفظ محیطزیست برداشته شده است و این نوآوری علاوه بر افزایش بهرهوری و سلامت باغ ها، موجب حفظ ایمنی، سلامت کارگران و همچنین کاهش آلودگیهای زیستمحیطی میشود.