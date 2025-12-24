پخش زنده
نمایشگاه رباتیک با شرکت ۱۵ ربات و مدار هوشمند ساخت دانش آموزان شهرستان صومعه سرا به مناسبت هفته پژوهش در صومعهسرا گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر آموزش و پرورش صومعه سرا گفت: به مناسبت هفته پژوهش، نمایشگاه رباتیک و مدارهای هوشمند از دست ساختههای دانش آموزان مدارس شهرستان صومعهسرا در پژوهش سرای دانش آموزی قائم این شهرستان دایر شد.
سیدمحمود رزمگیر افزود: در این نمایشگاه، ۱۵ ربات و مدار هوشمند شامل رباتهای مسیریاب، تعقیب آتش، حل مِیز و مدارهای هشدار آتش، مدار شب و پنکه هوشمند که به دست دانش آموزان این شهرستان ساخته شده است در معرض نمایش گذاشته شد.
این نمایشگاه تا پایان هفته، صبح و عصر برای بازدید دانش آموزان دایر است.