به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر آموزش و پرورش صومعه سرا گفت: به مناسبت هفته پژوهش، نمایشگاه رباتیک و مدار‌های هوشمند از دست ساخته‌های دانش آموزان مدارس شهرستان صومعه‌سرا در پژوهش سرای دانش آموزی قائم این شهرستان دایر شد.

سیدمحمود رزمگیر افزود: در این نمایشگاه، ۱۵ ربات و مدار هوشمند شامل ربات‌های مسیریاب، تعقیب آتش، حل مِیز و مدار‌های هشدار آتش، مدار شب و پنکه هوشمند که به دست دانش آموزان این شهرستان ساخته شده است در معرض نمایش گذاشته شد.

این نمایشگاه تا پایان هفته، صبح و عصر برای بازدید دانش آموزان دایر است.