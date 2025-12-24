پخش زنده
در پی بارندگیهای اخیر راههای روستایی و عشایری مناطق صعبالعبور دچار خسارت شده و امدادرسانی به این مناطق ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در پی بارندگیهای اخیر و وقوع سیل در شرق استان کرمان، راههای روستایی و عشایری مناطق کوهستانی و صعبالعبور دچار خسارت شده و امدادرسانی به این مناطق با استفاده از بالگرد و مسیرهای زمینی در حال انجام است.
توحیدی، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بم، با اعلام این خبر گفت: امدادرسانی به مناطق روستایی و عشایری شرق استان کرمان و روستاهای صعبالعبور سیلزده بهصورت زمینی و هوایی و با استفاده از بالگرد در حال انجام است.
وی افزود: اقلام زیستی، بستههای کمک غذایی و چادر میان سیلزدگان مناطق شرق استان توزیع میشود و در صورت مساعد بودن شرایط جوی، تلاش میکنیم امدادرسانی هوایی به روستاهای صعبالعبور کشیت و امیز از توابع شهرستان بم انجام شود.
توحیدی ادامه داد: به دلیل شرایط نامساعد جوی، بالگرد تاکنون نتوانسته در روستاهای کشیت و امیز فرود بیاید، اما عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد.
وی در پایان تأکید کرد: امدادرسانی به مناطق سیلزده استان کرمان با همکاری نیروهای هلال احمر و سایر دستگاههای خدماترسان بدون وقفه در حال انجام است.