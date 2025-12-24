پخش زنده
امام جمعه کرمانشاه گفت: قرارگاه مساجدساختاری فراگیر است که با استفاده از ظرفیت دستگاهها و بدون ایجاد موازیکاری میتواند مسجد را به محور واقعی محلهها تبدیل کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حجتالاسلام و المسلمین حبیبالله غفوری در نشست هماندیشی ائمه جماعات مساجد کرمانشاه، با اشاره به شکلگیری «قرارگاه مساجد» افزود: پس از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، برای نخستینبار ساختاری قرارگاهی، منسجم، فراگیر و مبتنی بر استفاده از ظرفیت دستگاهها، بدون ایجاد موازیکاری و مطابق با تأکید رهبر معظم انقلاب، بهصورت جدی و مؤثر پای کار مسجد آمده که میتواند مسجد را به محور واقعی محلهها تبدیل کند.
وی با تأکید بر اهمیت شکلگیری ساختار قرارگاهی در حوزه مسجد، اظهار کرد: در طول این چهل و چند سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به یاد ندارم تشکیلاتی قرارگاهی که مورد توصیه رهبر معظم انقلاب بوده و بر استفاده از ظرفیت دستگاههای موجود و پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی تأکید داشته باشد، بهصورت متقن، همهجانبه و فراگیر و مورد رضایت همه بخشها، اینگونه پای کار مسجد آمده باشد؛ این اتفاق برای نخستینبار در حال تحقق است و بسیار حائز اهمیت است.
حجت الاسلام والمسلمین غفوری با اشاره به جایگاه مسجد در منظومه فکری اسلام افزود: اگر این ظرفیت عظیم بهدرستی فعال شود، میتواند بسیاری از مسائل فرهنگی، اجتماعی و حتی فکری جامعه را در سطح محلات ساماندهی کند و زمینه تحقق مسجدِ محور را بهصورت عملی فراهم آورد.