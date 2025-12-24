ارتفاع ۲ متری برف در «گله بادوش» الیگودرز
فرماندار الیگودرز گفت: ارتفاع برف در گردنه گله بادوش این شهرستان به حدود ۲ متر رسیده، اما نیروهای راهداری و حمل و نقل جادهای به طور مداوم مسیر را برفروبی می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرماندار الیگودرز گفت: گردنه گله بادوش در ارتفاع بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ متری قرار دارد و در طول روز به صورت مستمر برفروبی میشود، اما به دلیل کولاک شبانه، اوایل صبح و اواخر شب یخبندان شدید بر منطقه حاکم شده که نیروهای راهداری در این منطقه به طور مداوم حضور دارند.
مهدی اداوی با تأکید بر تردد از این محور با زنجیر چرخ اظهار داشت: با وجود داشتن مسیر جایگزین، اما تلاش میشود این محور برای تردد اهالی ۱۴۰ روستا بازبماند چراکه برای مسیر جایگزین باید حدود چهار ساعت طی و ازمناطق مختلفی، چون شول آباد، سپیدشت، زاغه، ازنا و دورود عبور کنند.
وی گفت: هم اکنون تیمهای امدادی و راهداری در حال انجام عملیات برفروبی و بازگشایی مسیر هستند، اما با توجه به شرایط جوی نامساعد، توصیه میشود شهروندان از سفرهای غیرضروری به این منطقه خودداری و در صورت لزوم، از مسیرهای جایگزین استفاده نمایند.
فرماندار الیگودرز اظهار داشت: با توجه به پیشبینیهای هواشناسی مبنی بر تداوم بارشها، درخواست میشود همشهریان به هشدار و توصیههای مسوولان توجه کرده و از اقدامات پیشگیرانه غافل نشوند.
الیگودرز وسیعترین شهرستان لرستان است که یک هزار و ۲۵۰ کیلومتر راه روستایی و چندین گردنه سخت گذر مانند قره کهریز، فرسش، شاهرود و آبشار دارد که گردنه گله بادوش راه ارتباطی دست کم ۱۴۰ روستا را به شول آباد وصل میکند و در نقاطی ارتفاع برف آن به ۳ متر هم میرسد.