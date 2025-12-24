پخش زنده
مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین از افزایش ۷۶۹ هزارمترمکعبی گاز در استان قزوین در ۲۴ ساعته گذشته خبر داد و از هم استانیها خواست تا با متعهد ماندن به پویش کاهش دودرجهای دما، مصرف گاز خود را تعدیل دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، احمد دانائی گفت: استان قزوین در دومین روز دیماه سال جاری ۱۵ میلیون و ۶۹ هزار مترمکعب گاز مصرف کرده که این میزان نسبت بهروز قبل از آن ۷۶۹ هزار مترمکعب و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۳۲ هزار مترمکعب افزایش داشته است.
وی کاهش دما را علت افزایش مصرف گاز استان دانست و از هم استانیها خواست تا با رعایت الگوی مصرف و متعهد ماندن به پویش کاهش دودرجهای دما، مصرف گاز خود را تعدیل دهند تا جریان گاز در سراسر استان پایدار بماند و همه شهروندان در همه نقاط استان از نعمت طبیعی گاز بهرهمند باشند.
دانائی ادامه داد: در روزهایی که دمای هوا با افت شدید همراه است سکونت اعضای خانواده در اتاقهای مختلف ضرورت ندارد و همشهریان میتوانند در این روزها با سکونت در یک اتاق مشترک موجب کاهش چشمگیر مصرف گاز شوند.
مدیرعامل شرکت گاز استان، خدمترسانی به مردم و پایدار نگهداشتن جریان گاز استان را وظیفه ذاتی شرکت گاز دانست و تأکید کرد: انجام این وظیفه هم نیاز به تعامل و همکاری مردم استان دارد و امیدواریم مردم در این مسیر مانند گذشته بازوی یاریگر ما باشند.