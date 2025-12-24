پخش زنده
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان، از میزبانی این شهر از کمیسیون مشترک جنوب و شرق آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در جریان سفر معاون گردشگری کشور به اصفهان، نشست مشترک انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان و امیر کرمزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان در حاشیه برگزاری این نشست گفت: در این نشست، موضوع برگزاری سیوهشتمین کمیسیون مشترک شرق آسیا–اقیانوسیه و جنوب آسیا به میزبانی استان اصفهان در تاریخ ۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ مورد بررسی و هماهنگی قرار گرفت.
کرمزاده افزود: این اجلاس بافاصله زمانی مناسب از یکصد و بیستوششمین نشست شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) که قرار است ۲۱ تا ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ در مادرید اسپانیا برگزار شود، برنامهریزیشده است.
وی گفت : در این نشست بر ضرورت آمادگی همهجانبه استان اصفهان برای میزبانی شایسته از این رویداد بینالمللی گردشگری و استفاده حداکثری از فرصتهای دیپلماسی گردشگری تأکید شد. همچنین هماهنگی دستگاههای استانی و ملی برای ارتقای زیرساختها، معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی اصفهان و تسهیل حضور هیئتهای خارجی در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان افزود : از اهداف برگزاری این اجلاس میتوان به حفظ همدلی و تقویت روحیه همکاری و تسهیلگری میان کشورهای مختلف، تأکید بر پایبندی مقاصد گردشگری به اصول گردشگری مسئولانه و انجام اقدامات اعتماد ساز بهمنظور کمک به خروج صنعت گردشگری از رکود جهانی اشاره کرد.
کرمزاده تأکید کرد : بررسی اقدامات و برنامههای دبیرخانه سازمان جهانی گردشگری و کشورهای عضو برای رونق دوباره گردشگری، مقایسه ابعاد و میزان تأثیرات این بحران جهانی بر صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان و همچنین تعیین سریلانکا بهعنوان میزبان دوره بعدی اجلاس کمیسیونهای جنوب و شرق آسیا از دیگر محورهای مهم این اجلاس مجازی خواهد بود.