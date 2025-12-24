مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان گفت: طرح ساماندهی گلزار شهدای شهیدآباد شهرستان دزفول تهیه و در دو مرحله اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدرضا حسینی در نشستی که به منظور حل مشکلات حوزه جانبازان، شهدا و ایثارگران در سالن نشست‌های فرمانداری دزفول برگزار شد، بیان کرد: گلزار شهدای دزفول در مرحله نخست مقاوم‌سازی و در مرحله دوم سقف آن اجرا می‌شود که تلاش بر این است این اقدامات در مدت یک سال انجام شوند.

وی درخصوص تامین مسکن ایثارگران نیز گفت: طی پنج سال اخیر با فشار زیادی که به راه و شهرسازی وارد شد توانستیم ۲ هزارو ۵۰۰ قطعه زمین به ایثارگران واگذار کنیم که از این میزان واگذاری ۸۰۰ قطعه زمین مربوط به ایثارگران دزفول بوده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان تصریح کرد: انتظار می‌رود با همکاری دستگاه‌های اجرایی، آب و برق مورد نیاز تامین و با پرداخت وام مسکن ۱۴ ساله ۵۰۰ میلیون تومانی و آورده ایثارگران، واحد‌های مسکونی ساخته شوند.

حسینی درخصوص استخدام فرزندان جانباز و ایثارگران نیز گفت: این موارد در سازمان امور ایثارگران بررسی و مشخص می‌شود البته باید حفظ کرامت، شان و منزلت نیز حفظ شود.

وی افزود: نباید فرزند شهید ۶۰ ساله را به عنوان مستخدم مدرسه جذب کرد، زیرا جانبازان علاوه بر جان، مال خود را نیز در دزفول، خرمشهر، آبادان، بستان، شوش و دیگر شهر‌ها از دست دادند.

خانه ایثار در دزفول ساخته می‌شود

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان گفت: خانه ایثار دزفول به عنوان یک مجتمع تفریحی، رفاهی و آسایشگاهی برای حل مسائل جانبازان و خانواده شهدا ساخته خواهد شد.

وی افزود: پیگیری‌های لازم در حال انجام است و پس از توافق و کسب مجوز‌های لازم، اقدامات بعدی انجام خواهد شد.

حسینی بیان کرد: برای واگذاری مسکن جانبازان نشستی با مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان برگزار شده و برای تسهیل در امور، تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت.

وی افزود: مراحل پایانی واگذاری زمین با همکاری مسوولان مربوطه انجام و به سرانجام خواهد رسید.

حسینی اظهار امیدواری کرد: تمامی دستگاه‌ها به این موضوع ورود کنند تا شرمنده شهدا ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های آنها نباشیم.

فرماندار ویژه دزفول نیز درخصوص ساماندهی گلزار شهدا گفت: همواره جانبازان و رزمندگان دزفول در این خصوص مطالبه گری داشته و خیرین زیادی نیز برای اجرای آن اعلام آمادگی کرده‌اند.

علیرضا خردمند افزود: برخی مادران و پدران شهدا تا پاسی از شب در کنار مزار شهدا حضور دارند ولی گلزار وضعیت مناسبی ندارد که باید ساماندهی شود.

وی با بیان اینکه این گلزار در دهه ۶۰ ساخته و در دهه ۸۰ دیوارکشی و پس از آن رها شده است، ادامه داد: با توجه به اینکه شورا پایان سال مالی خود را سپری می‌کند و بودجه نیز بسته می‌شود، پیشنهاد می‌شود برآورد بودجه انجام شود و در برنامه سال آینده گنجانده شود البته باید اعتبارات دیگری نیز برای اجرای این طرح به بودجه شهرداری اضافه شود.

فرماندار ویژه دزفول بر ضرورت استفاده از ظرفیت خیرین برای تکمیل طرح تاکید کرد و گفت: تجهیز، مبلمان شهری، زیباسازی و سیستم صوت و تصویر نیز بعد از اجرای طرح باید انجام شود.

لزوم تسریع در اجرای طرح ساماندهی گلزار شهدا

امام جمعه دزفول نیز گفت: ساماندهی گلزار شهدا باید از سال‌ها پیش انجام می‌شد؛ این طرح سریع باید وارد فاز اجرایی شود.

حجت الاسلام مسعود بهرام‌پور افزود: متاسفانه طرح‌ها پس از گذشت زمان زیادی اجرا می‌شوند که خسارت‌های زیادی به دنبال دارد.

مدیر آموزش و پرورش دزفول نیز در این نشست به وجود بیش از ۷۰۰شهید دانش آموز و تعداد زیادی فرزند شهید در این شهرستان اشاره کرد و گفت: نیاز است توجه ویژه‌ای به این قشر گسترده شود.

عظیم سرافراز به وجود ۱۲ هزار رزمنده دزفول در دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: انتظار می‌رود نسبت به رزمندگان و ایثارگران دزفول که بخش زیادی از رزمندگان دفاع مقدس را تشکیل می‌دهند توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی ادامه داد: کمیسیون پزشکی تعیین درصد جانبازان باید از جانبازان و پزشکان تشکیل شود تا دغدغه جانبازان را درک کرده باشند.

مدیر آموزش و پرورش دزفول خاطرنشان کرد: احترام و شان فرزند جانباز و شهدا باید حفظ شود اگر قرار است فرزندان جانبازان و شهدا جذب آموزش و پرورش شوند باید در کادر دفتری به کار گرفته شوند و در سمت مستخدم و نظافتچی به کار گرفته نشوند؛ این موضوع باید در وزارت حل شود.

سرافراز بیان کرد: برخی نیرو‌ها نیز با مدرک دیپلم استخدام می‌شوند در حالی که مدرک لیسانس دارند و مجبورند در سمت‌های مستخدم و با مدرک پایین‌تر جذب آموزش و پرورش شوند.

وجود بیش از پنج هزار جانباز در دزفول

مسوول گروه جهادی سفیران ایثار دزفول نیز در این نشست گفت: همزمان با اجرای طرح ساماندهی گلزار شهدا باید فرهنگ سازی نیز انجام شود.

سید عزیزالله پژوهیده افزود: انتظار می‌رود نشستی با معتمدان و خیران بنیاد شهید استان برگزار و از کمک آنها برای اجرای این طرح استفاده شود.

وی به وجود بیش از ۵ هزار جانباز در دزفول اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به وجود سالمندان ایثارگران و ضایعات جنگ که به تعداد آنها اضافه می‌شود نیاز است خانه ایثار احداث شود.

مسوول گروه جهادی سفیران ایثار دزفول با بیان اینکه ۲سال پیش مجوزی در این خصوص گرفته شده است، گفت: با توجه به اینکه نگهداری از برخی والدین شهدا، جانبازان و ایثارگران دشوار است طرح جانبازیار اجرا شد ولی جوابگو نبود اگر خانه ایثار احداث شود می‌توان بخشی از مشکلات و آلام این قشر را حل کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان نیز در این خصوص گفت: برای خانه ایثار، هیاتی از تهران خواهند آمد و قرار است پس از این سفر، ۴۰۰ میلیارد ریال برای این موضوع اختصاص یابد که اگر جذب شود می‌توان در این خصوص اقدام کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر دزفول نیز گفت: ساماندهی گلزار شهدا از دوره دوم شورا مطرح است اکنون نیز آمادگی همکاری برای اجرای این طرح را داریم.

محمدحسن پرآور افزود: انتظار می‌رود نشستی با حضور مسوولان مربوطه از جمله بنیاد شهید و شهرداری برگزار شود تا هماهنگی‌های لازم انجام شود ضمن اینکه نیاز است در کنار گلزار شهدا مجتمع فرهنگی احداث شود.

محمد حسن جولا رئیس بنیاد شهید دزفول نیز گفت: برای انعقاد قرارداد بیمه دی با بیمارستان گنجویان با وجود پیگیری‌های زیاد، اقدام درستی انجام نشده که نیاز است در این خصوص اقدام شود.

مدیرکل بنیاد شهید خوزستان نیز گفت: بیمارستان دولتی موظف است به جانبازان خدمات ارائه دهد، بیمارستان بزرگ دزفول به دلیل اینکه شماره حساب اشتباهی داده بود، مشکلاتی ایجاد شد؛ اکنون شماره حساب جدیدی ارایه شده که قرار است اقدامات بعدی انجام شود.

وی با بیان اینکه هزینه بیمه دی ۱۰ روزه پرداخت می‌شود، افزود: هزینه بیمارستان‌ها نیز تا آخر مردادماه پرداخت شده است.