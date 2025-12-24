پخش زنده
در خراسان جنوبی تاکنون برای ۶۲ نفر پابند الکترونیک نصب شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیسکل دادگستری استان خراسان جنوبی گفت: بر اساس قانون، نصب پابند الکترونیک برای محکومان با تصمیم مراجع قضایی انجام میشود، اما در خراسان جنوبی برای نخستین بار این امکان برای برخی متهمان نیز فراهم شده است.
عبدالهی افزود: در خراسان جنوبی تاکنون برای ۶۲ نفر پابند الکترونیک نصب شده است که در حال حاضر ۸ نفر از این افراد بهصورت فعال تحت نظارت الکترونیکی قرار دارند.
وی گفت: در این موارد، به جای اخذ وثیقه یا معرفی کفیل، از پابند الکترونیک استفاده شده تا متهم تا زمان رسیدگی نهایی به اتهام و صدور حکم قطعی، تحت نظارت قرار داشته باشد.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به کاهش چشمگیر جمعیت کیفری استان افزود: در سال جاری، جمعیت کیفری استان نسبت به چهار سال گذشته به کمترین میزان خود رسیده و این امر نتیجه اعمال ارفاقات قانونی، استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی توسط همکاران قضایی و اجرای سیاستهای اصلاحی و حمایتی ادارهکل زندانها با اذن و نظارت مقام قضایی است.