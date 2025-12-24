مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان،با بیان اینکه از ۲۷ هزار واحد حمایتی ۲۰ هزار واحد آن به صورت انبوه سازی است،گفت: حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن تا پایان سال به اتمام می رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛سعید شاهین فر با بیان اینکه مسکن از بخش های بسیار مهم کشور است که باید با برنامه ریزی و مدیریت درست جلو برود،گفت: خوشبختانه این مهم از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت می گیرد و ساماندهی این بخش همواره در اولویت بوده است.

وی با بیان اینکه طی سال های گذشته سیاست مسکن با اجرای مسکن مهر کلید خورد، سپس قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ مصوب و برای اجرا به استان ها به مدت چهار سال ابلاغ شد افزود: در بازه زمانی تعریف شده، سهم استان زنجان برای احداث مسکن حدود ۶۸ هزار واحد اعلام شد که از این تعداد حدود ۱۲ هزار واحد خودمالکی بود که در حال حاضر ۶۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان،با تاکید بر اینکه ۹ هزار واحد هم در قالب بافت فرسوده بوده و با ۳۱ درصد پیشرفت در حال اجرا است،گفت: ۲۰ هزار واحد هم در قالب روستایی با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا می باشد.

شاهین فر تاکید کرد: همچنین متقاضیانی که در روستاها تمایل به ساخت مسکن به صورت خود مالکی داشته باشند می توانند در قالب نوسازی و ساخت مسکن اقدام کنند.

وی با بیان اینکه ۲۷ هزار واحد مسکن حمایتی هم در استان زنجان در حال اجرا است،افزود: خوشبختانه از برنامه ریزی هدفگذاری شده ۷۰ درصد کار به انجام رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان،تاکید کرد: از ۲۷ هزار واحد حمایتی ۲۰ هزار واحد به صورت انبوه سازی است که حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ واحد آن تا پایان سال به اتمام می رسد و همچنین ۶ هزار واحد دیگر نیز سال آینده به اتمام می رسد.