به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا احمدی سنگر نماینده رشت و خمام در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری گفت: جلسه‌ای که با وزرا و رئیس جمهور تشکیل می‌شود؛ مردم تماس‌های مکرری داشتند درباره نتیجه جلسه پرس و جو کردند اگر جمع بندی و نتیجه این جلسات از زمان جنابعالی اعلام شود قطعا هماهنگی و وحدت رویه‌ای شکل خواهد گرفت تا همه یک صدا سخن بگوییم نه اینکه یک نفر در صدا و سیما اعلام کند جلسه بی نتیجه بوده و فرد دیگری از نتیجه دار بودن جلسه خبر دهد. همه نمایندگان شبانه روزی در تلاش برای حل مشکلات هستند. در کنار مجلس قوه قضائیه نیز برای حل مشکلات مردم پای کار آمده است و واقعا شایسته نیست با این اظهارات زحمات این مجموعه‌ها را زیر سوال ببریم و باید مشکلات مردم را حل کنیم.

وی در ادامه با اشاره به سخنان کوچک زاده، اظهار داشت: صحبت‌های این همکار گرامی کاملا صحیح است، ما هرگز با گرگ خون آشام منطقه یعنی آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی که اصولا آن را به رسمیت نمی‌شناسیم مذاکره نخواهیم کرد، دشمنی این رژیم با ملت ایران امری بدیهی است و کسانی که سخن از مذاکره با چنین طرف‌هایی به میان می‌اورند به نظر می‌رسد حتی با الفبای مذاکره آشنا نیستند.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به نماینده رشت و خمام در مجلس گفت: برای جمع بندی جلسه حداقل گزارش اخبار ساعت ۱۴ صدا و سیما را ملاحظه فرمایید؛ هم تصاویر جلسه به طور کامل پخش شد هم گزارش آن ارائه گردید این گزارش در واقع جمع بندی هیات رئیسه برای افکار عمومی بود؛ وظیفه اطلاع رسانی انجام شده است مشروط به آنکه خودمان نیز در اظهاراتمان این چارچوب را رعایت کنیم اگر در جایی این ملاحظات به درستی رعایت نشده قطعا از جانب خودمان بوده و به هیچ وجه قصد نداریم اطلاعات ناقص یا نادرست به مردم ارائه دهیم ما نمایندگان مردم هستیم و مکلفیم در چارچوب عمل کنیم، قانون این اختیار را به نمایندگان داده که در مواردی خاص موضوعات را در اختیار مردم قرار دهیم و ما اطلاعات دقیقی را منعکس کرده‌ایم.