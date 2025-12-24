به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان از اجرای گسترده مصوبه مدیریت مصرف انرژی در ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد و گفت: از آغاز طرح تاکنون، ۲ هزار و ۹۶۸ مورد پایش مصرف گاز در ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان محقق شده است.

ابراهیم محسنی هماگرانی افزود: در این پایش‌ها، ۲۵۰ مورد اخطار به دستگاه‌های دارای مصرف خارج از الگو صادر و در ۱۰۱ مورد هم به‌دلیل رعایت نکردن ضوابط ابلاغی، اعمال قانون شده و از فعالیت ۱۰۴ دستگاه گرما‌تابش و میز آتش در فضای باز جلوگیری شده است.

وی ادامه داد: بر اساس مفاد مصوبه، دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در ایام اوج مصرف، حداقل ۲۰ درصد از مصرف گاز خود را نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش دهند و در صورت رعایت نکردن، بهای گاز مصرفی آنها با تعرفه مشترکان پرمصرف محاسبه می‌شود.

محسنی هماگرانی با تأکید بر نقش الگو بودن نهاد‌های دولتی در مدیریت مصرف انرژی

گفت: تمرکز اصلی این طرح بر مدیریت و بهینه‌سازی مصرف در ادارات و سازمان‌های دولتی است و رعایت این ضوابط، نقش مؤثری در پایداری شبکه گاز دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان افزود: ادارات و دستگاه‌های اجرایی لازم است، دمای ساختمان‌های خود را حداکثر روی ۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم و در ایام تعطیل نسبت به خاموش نمودن سامانه‌های گرمایشی اقدام کنند.