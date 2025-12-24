پخش زنده
حدود سه هزار مورد پایش مصرف گاز از آغاز طرح مدیریت مصرف انرژی در استان صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان از اجرای گسترده مصوبه مدیریت مصرف انرژی در ادارات و دستگاههای اجرایی استان خبر داد و گفت: از آغاز طرح تاکنون، ۲ هزار و ۹۶۸ مورد پایش مصرف گاز در ادارات و دستگاههای اجرایی استان محقق شده است.
ابراهیم محسنی هماگرانی افزود: در این پایشها، ۲۵۰ مورد اخطار به دستگاههای دارای مصرف خارج از الگو صادر و در ۱۰۱ مورد هم بهدلیل رعایت نکردن ضوابط ابلاغی، اعمال قانون شده و از فعالیت ۱۰۴ دستگاه گرماتابش و میز آتش در فضای باز جلوگیری شده است.
وی ادامه داد: بر اساس مفاد مصوبه، دستگاههای اجرایی مکلف هستند در ایام اوج مصرف، حداقل ۲۰ درصد از مصرف گاز خود را نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش دهند و در صورت رعایت نکردن، بهای گاز مصرفی آنها با تعرفه مشترکان پرمصرف محاسبه میشود.
محسنی هماگرانی با تأکید بر نقش الگو بودن نهادهای دولتی در مدیریت مصرف انرژی
گفت: تمرکز اصلی این طرح بر مدیریت و بهینهسازی مصرف در ادارات و سازمانهای دولتی است و رعایت این ضوابط، نقش مؤثری در پایداری شبکه گاز دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان افزود: ادارات و دستگاههای اجرایی لازم است، دمای ساختمانهای خود را حداکثر روی ۲۰ درجه سانتیگراد تنظیم و در ایام تعطیل نسبت به خاموش نمودن سامانههای گرمایشی اقدام کنند.