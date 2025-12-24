نمایشگاه سوغات و خوراکیها در نجف آباد
نمایشگاه سوغات و خوراکیها در نجف آباد گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نایب رئیس اتاق اصناف شهرستان نجف آباد گفت: در این نمایشگاه در ۱۰۰ غرفه سوغات و خوراکیهای ۲۵ استان به تماشا گذاشته شده است.
مهرداد شایگاه افزود: نمایشگاه سوغات استانهای کشور تا ۱۲ دی در پارک لاله نجف آباد دایر است.
نمایشگاه سوغات و خوراکیها در نجف آباد نمایشگاه سوغات و خوراکیها در نجف آباد نمایشگاه سوغات و خوراکیها در نجف آباد نمایشگاه سوغات و خوراکیها در نجف آباد نمایشگاه سوغات و خوراکیها در نجف آباد نمایشگاه سوغات و خوراکیها در نجف آباد نمایشگاه سوغات و خوراکیها در نجف آباد نمایشگاه سوغات و خوراکیها در نجف آباد نمایشگاه سوغات و خوراکیها در نجف آباد نمایشگاه سوغات و خوراکیها در نجف آباد نمایشگاه سوغات و خوراکیها در نجف آباد