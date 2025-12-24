امضای قراردادهای پژوهشی و فناورانه در شرکت ملی نفت ایران با این پیام،راه‌حل بخشی از چالش‌های انرژی کشور، از مسیر پژوهش‌های کاربردی و نوآورانه می‌گذرد؛ پژوهش‌هایی که باید مستقیماً به افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها منجر شوند.

امضای این قراردادها به‌منظور تقویت ارتباط صنعت نفت با زیست‌بوم نوآوری کشور، توسعه فناوری‌های بومی، ارتقای بهره‌وری، هوشمندسازی زنجیره ارزش صنعت نفت و تحقق اهداف کلان تحول دیجیتال و استفاده هدفمند از هوش مصنوعی انجام شده است.

جزئیات بیشتر در گزارش رضا شفیعی