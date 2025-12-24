به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم از حصول توافق اولیه در راستای رفع مشکلات و اختلافات مالی فی مابین عوامل اجرایی پروژه ۲۹۴ واحدی خیرین مسکن ساز (گلستان شهر) و پیمانکار در نتیجه ورود و پیگیری دستگاه قضایی خبر داد.

حجت‌الإسلام حسین یوسفی زرومی خاطرنشان کرد: بر اساس گفت‌و‌گو‌های صورت گرفته در این نشست و متعاقبا توافقات اولیه و مصالحه انجام شده که به امضای طرفین رسید مقرر شد مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از مطالبات پیمانکار سابق این پروژه از طریق بنیاد مسکن تامین و پرداخت گردد و محکوم له از باقیمانده مطالبات خود نیز صرفنظر کرد.