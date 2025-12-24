همزمان با تشدید سرما در روزهای پایانی آذرماه، آمارهای رسمی از افزایش کم‌سابقه مصرف گاز در کشور حکایت دارد؛ افزایشی که زنگ هشدار مدیریت مصرف را دوباره به صدا درآورده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل با اشاره به افزایش ۳۳ درصدی مصرف گاز خانگی در روز‌های اخیر گفت: حدود ۹ هزار مشترک پرمصرف در استان هست که نزدیک ۳۲۰ مورد از آنها قبض‌هایی بالای ۱۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند و گاز ۱۰۰ مشترک نیز به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف قطع شده است.

معرفت خدابنده، وضعیت تأمین گاز در کشور و این استان را پایدار توصیف کرد و گفت: با وجود پایداری شبکه، سرمای سراسری باعث افزایش محسوس مصرف خانگی و تجاری شده است.

وی افزود: مصرف گاز خانگی در اردبیل طی روز‌های اخیر به حدود ۱۱ میلیون مترمکعب در شبانه‌روز رسیده که نسبت به ابتدای آذرماه بیش از ۳۳ درصد رشد داشته است.

خدابنده با بیان این‌که میانگین دمای کشور حدود ۶ درجه سردتر از میانگین ۳۰ سال گذشته گزارش شده است، هشدار داد: در صورت تداوم کاهش دما، ممکن است ناچار شویم برای حفظ پایداری گاز خانگی، گاز برخی صنایع را به‌طور موقت قطع کنیم.

او از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف و استفاده از پوشش مناسب در منازل، به پایداری شبکه گاز کمک کنند.