با فعالیت سامانه بارشی در شهرستان سردشت ، ارتفاع برف در شهر سردشت ۶ سانتیمتر و میزان بارندگی در موسالان ۲۳/۵ میلی‌متر گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس هواشناسی سردشت از ثبت بارش‌های باران و برف در ۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف شهرستان خبر داد.

بر اساس اعلام سیدمصطفی رحیمی میزان بارندگی در سردشت ۱۵/۵ میلی‌متر، در شلماش ۱۶/۹ میلی‌متر، در موسالان ۲۳/۵ میلی‌متر و در گل‌کنک ۲۱/۷ میلی‌متر به ثبت رسیده است.

همچنین ارتفاع برف در شهر سردشت ۶ سانتیمتر، در موسالان ۲/۵ سانتیمتر و در شلماش ۴ سانتیمتر گزارش شده است.

وی افزود: با پایان فعالیت این سامانه بارشی از بعدازظهر امروز، شرایط جوی تا روز جمعه پایدار خواهد بود.