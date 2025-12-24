به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام محمدابراهیم حجت‌پناه با تبیین برنامه‌های کانون‌های فرهنگی هنری در ایام اعتکاف گفت: اعتکاف در سنت اسلامی فرصتی است برای توقفی آگاهانه و آشتی دادن دل با سکوت و بندگی و مسجد، به عنوان خانه آرامش و پناهگاه روح، جایگاهی دارد که اثر حضور انسان در آن فراتر از زمان و عمل ظاهری‌اش سنجیده می‌شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری افزود: در این راستا به منظور ایجاد فضایی آرام، امن و قابل اعتماد برای معتکفین با ایجاد آرامش دل‌ها، صفای نیت‌ها و روی آوردن دوباره به یاد خدا مجموعه برنامه‌ها و اقدامات، زمینه‌ساز بهره‌مندی عمیق‌تر و حضور آگاهانه معتکفین از سوی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور پیش بینی شده است که در مساجد استان اجرا خواهد شد.

حجت‌پناه گفت: این ویژه برنامه‌ها در محوریت شهادت و ایثار با برگزاری یادواره شهدای محل، روایتگری، نمایشگاه موضوعی، مسابقه کتاب‌محور در محور مهدویت و انتظار با تأکید بر مفاهیم انتظار فعال، شناخت امام زمان (عج) و سبک زندگی منتظرانه در بخش کتاب و مطالعه با ایجاد حلقه‌های مطالعاتی، نقد و معرفی کتاب، مسابقات کتابخوانی با محوریت آثار معارفی به ویژه کتب مورد تقریظ مقام معظم رهبری دام ظله، داستان و تشکیلاتی مناسب نوجوان تدوین شده است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اظهار کرد: در محور نیایش و مناجات، برگزاری مراسم دعا و مناجات دسته‌جمعی، آموزش دعا‌های مأثوره، حفظ و تفسیر ادعیه، مراسم نورانی پُرسمان در بخش سجاده‌های انتظار، عبادات فردی و خودسازی، پرورش فضائل اخلاقی، تبیین اهمیت خلوت با خدا، آموزش آداب عبادت، تمرین مراقبه و حضور قلب با حضور مربیان کانون‌ها، برای نوجوانان انجام خواهد شد.

وی در ادامه از انجام مشاوره و گپ و گفت‌گوی صمیمی برای نوجوانان خبر داد وگفت: برقراری فضای امن برای پرسش و پاسخ، گفت‌وگوی چهره به چهره با مربیان و روحانیون، جلسات مشاوره فردی و گروهی در موضوعات دینی، خانوادگی و مهارت‌های زندگی، مهارت‌های زندگی و اخلاق عملی، آموزش مهارت‌های ارتباطی، مدیریت خود، سبک زندگی اسلامی-ایرانی و برگزاری گعده‌های مردمی و حلقه‌های همدلی از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده به شمار می‌رود.

حجت‌پناه همچنین از برگزاری جشنواره اعتکاف ویژه نوجوانان معتکف خبر داد و گفت: این جشنواره در محور‌های نامه ۳۱ نهج‌البلاغه، روایت و انعکاس حضور و نقش آفرینی اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در مراسم و رشته‌های عکس و نقاشی (رواق ترنج- ثبت آثار هنر‌های تجسمی)، بخش چندرسانه‌ای، تولید کلیپ و ثبت تولیدات رسانه‌ای برگزار خواهد شد.