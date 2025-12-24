پخش زنده
امروز: -
در پی تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور به مجلس شورای اسلامی توسط رئیسجمهور، خبرهای خوشی برای مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی با خود داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عصر روز سهشنبه دوم دی ماه، رئیسجمهور، لایحه بودجه سال جاری را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد. بر اساس جزئیات این لایحه، میزان مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد وسازمان بهزیستی کشور تا سقف ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.
یکی از مهمترین محورهای حمایتی در این لایحه، توجه ویژه به اقشار آسیبپذیر جامعه بوده است.
طبق بند (۱۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی، افزایش چشمگیر مستمری مددجویان تحت پوشش دو نهاد کلیدی حمایتی، یعنی کمیته امدادو سازمان بهزیستی کشور به میزان ۴۰ درصد پیشبینی شده است. این اقدام در راستای حمایت مضاعف از معیشت جامعه هدف این دو نهاد حمایتی در سال آتی صورت گرفته است.
علاوه بر این، حمایتهای مالی از خانوادههای معظم شهدا نیز در این لایحه لحاظ شده و مستمری والدین محترم شهدا نیز تا ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.