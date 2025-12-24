به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس تفاهم‌نامه امضاء شده میان سازمان ورزش شهرداری تهران و وزارت آموزش و پرورش، زمین‌های چمن مصنوعی در مدارس مناطق کم برخوردار توسعه پیدا می‌کند.

اجرای فاز نخست طرح در ۶۰ تا ۷۰ مدرسه تهران

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران با اشاره به جزئیات صورتجلسه منعقدشده میان شهرداری تهران و وزارت آموزش‌وپرورش گفت: بر اساس این توافق، مسئولیت انجام عملیات زیرسازی، تسطیح، مقاوم‌سازی، زهکشی و آماده‌سازی فضا‌های مورد نظر بر عهده آموزش‌وپرورش خواهد بود و شهرداری تهران تأمین، خرید و اجرای چمن مصنوعی را بر عهده می‌گیرد.

حسین اوجاقی افزود: در فاز نخست اجرای این طرح، حدود ۶۰ تا ۷۰ مدرسه در مناطق مختلف شهر تهران، با اولویت مناطق کم‌برخوردار، تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

در ادامه این نشست، مقرر شد کارگروه فنی و تخصصی با حضور نمایندگان سازمان ورزش شهرداری تهران، اداره کل آموزش شهروندی، قرارگاه تعلیم و تربیت شهرداری تهران، معاونت تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران و همچنین دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش‌وپرورش تشکیل شود تا پیگیری، هماهنگی و اجرای دیگر مفاد این صورتجلسه را بر عهده داشته باشد.

نگاه آموزش‌وپرورش به نقش تربیتی فضا‌های ورزشی

محمد جعفری معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش نیز در این نشست با قدردانی از ظرفیت‌های سازمان ورزش شهرداری تهران و رویکرد حمایتی مدیریت شهری، به نقش ورزش در ابعاد اجتماعی، بهداشتی و ایجاد نشاط اجتماعی اشاره کرد و گفت: در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش بر تنوع‌بخشی به محیط‌های یادگیری تأکید شده و فضا‌های ورزشی می‌توانند بستر مناسبی برای تربیت دانش‌آموزان و تقویت مهارت‌های اجتماعی آنان باشند.

در پایان این نشست، صورت‌جلسه همکاری مشترک میان شهرداری تهران و وزارت آموزش‌وپرورش بین محمد امین توکلی زاده معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران و محمد جعفری معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش به امضا رسید و این همکاری رسما آغاز شد.