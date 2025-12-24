به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه اجرای طرح ملی «عدالت برخورداری تجهیزات تیراندازی به هیأت‌های استانی»، سلاح‌های توزیع‌شده در این طرح به‌صورت رسمی به هیأت‌های استانی تحویل شد و فرایند نحوه استفاده، برنامه‌ریزی و بهره‌برداری از این تجهیزات به‌طور کامل در اختیار هیأت‌ها قرار گرفت و مراحل ثبت و نگهداری آن را هماهنگی نیروی انتظامی طی شد.

در این طرح که با هدف توسعه متوازن زیرساخت‌های تیراندازی در سراسر کشور اجرا شده است، تعداد ۵۰۳ قبضه سلاح اهداف پروازی، تفنگ و تپانچه بادی میان ۳۱ هیأت استانی و ۳ منطقه آزاد کیش، اروند و انزلی توزیع شد تا استان‌ها متناسب با نیازها، ظرفیت‌ها و برنامه‌های استعدادیابی خود از این تجهیزات بهره‌مند شوند.

این سلاح‌ها شامل دو سلاح تفنگ و تپانچه بادی از برند‌های معتبر آلمانی و ۱۰ سلاح هوماک در رشته اهداف پروازی برای هر یک از هیات‌های استانی است.

گفتنی است، هیأت‌های استانی پس از تحویل رسمی تجهیزات و صدور مجوز فراجا، این اختیار را دارند که سلاح‌ها را در مسیر آموزش، استعدادیابی، آماده‌سازی ورزشکاران پایه، توسعه تیم‌های استانی و برگزاری اردو‌ها و مسابقات داخلی به کار گیرند.