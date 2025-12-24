پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام از آمادهسازی سه پرونده طبیعی استان ایلام برای ثبت در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرزاد شریفی افزود: سه پرونده طبیعی شاخص استان ایلام با هدف ثبت در فهرست آثار ملی کشور، در دست آمادهسازی و تکمیل قرار گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: سه اثر طبیعی ارزشمند این استان شامل درخت سماق در شهرستان سیروان، چشمههای نمک در منطقه میمک شهرستان مهران و «کیهنی دروزنه» معروف به چشمه دروغین در شهرستان بدره، برای ثبت در فهرست آثار ملی کشور در حال آمادهسازی پرونده هستند.
شریفی تصریح کرد: این پروندهها با هدف حفاظت، صیانت و معرفی ظرفیتهای طبیعی منحصربهفرد استان ایلام و با انجام مطالعات کارشناسی، مستندسازی و تهیه مستندات لازم در دستور کار ادارهکل میراثفرهنگی قرار گرفته است.
او ادامه داد: ثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملی کشور، گامی مهم در راستای حفظ میراث طبیعی، افزایش آگاهی عمومی و توسعه گردشگری پایدار در مناطق مختلف استان به شمار میرود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام با تأکید بر اهمیت شناسایی و ثبت آثار طبیعی ارزشمند، اعلام کرد روند ثبت این آثار با جدیت دنبال میشود و حمایت از میراث طبیعی، از اولویتهای اصلی این ادارهکل است.