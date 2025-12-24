به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیرمحمود بخشایش، مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری، در نشست مالکیت فکری که در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، بیان کرد: مطابق دستورالعمل جدید کانون، از اختراعات دارای ارزش اقتصادی و ظرفیت تجاری‌سازی، به منظور ثبت تحت معاهده بین‌المللی PCT، به میزان ۹۰ درصد و به صورت بلاعوض حمایت خواهد شد.

وی مخاطبان اصلی این طرح حمایتی را شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و مخترعان کشور اعلام کرد.

بخشایش در ادامه به فاز دوم حمایت اشاره کرد و افزود: اختراعاتی که حداکثر ظرف دو سال پس از ثبت PCT به مرحله تجاری‌سازی برسند، برای ثبت در فاز ملی کشور‌های خارجی نیز مشمول ۹۰ درصد حمایت خواهند بود.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت درخواست خود به سامانه خدمت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری مراجعه کنند.