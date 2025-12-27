به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: از ۲۷ هزار واحد حمایتی ۲۰ هزار واحد به صورت انبوه سازی است که حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ واحد آن تا پایان سال به اتمام می‌رسد و همچنین ۶ هزار واحد دیگر نیز سال آینده به اتمام می‌رسد.

شاهین فر افزود: بر اساس ثبت نام‌هایی که طی سال‌های گذشته به ویژه سال ۹۸ صورت گرفت ۵۰ هزار نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۰ هزار نفر تایید شد و در ادامه هم در پایان سال ۱۴۰۰ هم ۵۳ هزار نفر ثبت نام کردند که در مجموع بیش از ۱۰۰ هزار نفر متقاضی مسکن بودند که از این تعداد ۳۴ هزار متقاضی تایید نهایی شدند که با توجه به واریز وجه اولیه، ۲۷ هزار نفر تایید نهایی شدند که ساخت ۱۰ هزار واحد برای آنها از سال ۹۹ شروع شده است.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ زمین‌های دیگری در شهر زنجان و استان برای ساخت نهضت ملی مسکن خریداری یا توافق شد، افزود: در این راستا هفت هزار و ۸۰۰ واحد در کوی زیتون به صورت انبوه سازی برای متقاضیان بارگذاری شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، با اشاره به اینکه در دولت چهاردهم نیز تامین مسکن برای دهک‌های یک تا چهار تحت عنوان مسکن محرومین در دستور کار قرار گرفت،ادامه داد: برای دهک‌های یک تا چهار که در مرحله تحویل واحد هستند و توان لازم برای پرداخت مابقی آورده را ندارند ۴۰۰ میلیون تومان وام به آنها تعلق می‌گیرد که هماهنگی لازم با چند پیمانکار انجام شده است و در این راستا یک همت برای این امر برآورد شده است که در ماه‌های باقیمانده امسال و اوایل سال بعد تخصیص خواهد یافت.

شاهین فر با تاکید بر اینکه در بخش مسکن حمایتی، دولت زمین و تسهیلات در اختیار متقاضی قرار می‌دهد، گفت: باید دولت امکانات ساخت آنها را فراهم کند ولی در قانون اشاره نشده که دولت باید تمام این کار‌ها را انجام دهد بلکه باید امکانات ساخت آنها را فراهم کند.