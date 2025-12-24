ذخیره ۸ هزار لیتر سوخت قاچاق در منزل مسکونی در نهبندان
فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان از کشف ۸ هزار لیتر سوخت قاچاق ذخیره شده در یک منزل مسکونی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، سرهنگ حسن دشتستانی گفت: مأموران یگان امداد شهرستان نهبندان با کسب خبری مبنی بر ذخیره سوخت قاچاق در یک منزل مسکونی در یکی از روستاهای شهرستان، رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: ماموران یگان امداد با انجام اقدامات فنی پلیسی محل ذخیره سوخت قاچاق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از محل شناسایی شده، ۸ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت: ماموران در این رابطه یک متهم دستگیر کردند که با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.