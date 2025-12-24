به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛ این مسابقه از هفته پانزدهم لیگ برتر t جمعه پنجم دی در ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه پارس شیراز برگزار می‌شود.

فجری‌ها در هفته چهاردهم لیگ برتر با پیروزی قاطع چهار بر صفر برابر ملوان در انزلی، بهترین نتیجه فصل خود را رقم زدند

تیم فجر شهید سپاسی شیراز با چهار برد، ۶ تساوی و چهار شکست از ۱۴ بازی، ۱۸ امتیاز دارد و با تفاضل صفر (۱۵ گل زده و ۱۵ گل خورده) در رده هشتم جدول قرار گرفته است.

در جدول رده‌بندی لیگ برتر، سپاهان اصفهان با یک بازی کمتر و ۲۷ امتیاز صدرنشین است؛ پرسپولیس با ۲۵ امتیاز در رده دوم قرار دارد و چادرملو اردکان یزد با ۲۴ امتیاز، شگفتی‌ساز نیم‌فصل و تیم سوم جدول به شمار می‌رود.