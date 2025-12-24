رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در جریان سفر رسمی به تایلند، ضمن بازدید از جامعةالمصطفی (ص) العالمیه شعبه این کشور، بر نقش محوری انقلاب اسلامی در گشودن افقی نو برای احیای دین و بازآفرینی تفکر توحیدی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در ادامه سلسله برنامه‌های رسمی هیئت جمهوری اسلامی ایران در تایلند، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از جامعةالمصطفی(ص) العالمیه شعبه تایلند بازدید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه المصطفی(ص)، از تلاش‌ها و فعالیت‌های ارزشمند این مرکز تقدیر کرد. وی با اشاره به جایگاه تایلند در منطقه جنوب شرق آسیا، بر ضرورت گسترش برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و بین‌المللی این دانشگاه تأکید داشت و حرکت رو به رشد و موفق این مجموعه را «حرکتی هوشمندانه، آینده‌ساز و مؤثر» در پاسخ به نیازهای فکری و معنوی جامعه دانست.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر نقش مهم المصطفی در تربیت نخبگان، تقویت گفت‌وگوی بین‌فرهنگی و گسترش علم و دانش با رویکرد عقلانی و وحدت‌گرا تأکید کرد. وی همچنین، با بیان اینکه انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)، افقی نو برای احیای دین و بازآفرینی تفکر توحیدی در جامعه گشود، گفت: تربیت و آموزش باید مبتنی بر پرورش انسان‌های تمدن ساز باشد.

«روایت صحیح از اسلام»؛ تنها سنگر خنثی‌سازی توطئه‌های فکری دشمن

ایمانی‌پور با تأکید بر اینکه اسلام زنده و پویا است، افزود: اسلام توانسته است در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی گام‌های اساسی بردارد؛ تمدنی که علیرغم تلاش‌ها و توطئه‌های دشمنان برای توقف یا انحراف آن، با قدرت به پیش می‌رود و ابعاد روشنی ‌ از پویایی و کارآمدی خود را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی برای روایت صحیح و دقیق از دین مبین اسلام و جهاد تبیین اظهار داشت: کسانی که جهانی می‌اندیشند و جهانی عمل می‌کنند، روایت دقیق و مستند را در مرکز توجه خود قرار دهند تا توطئه‌های دشمنان در ابعاد فکری و فرهنگی خنثی شود.

فاجعه‌ای تاریخی در قاب حیرت جهان

وی با اشاره به وضعیت ناگوار و جنایات فجیع در فلسطین و غزه گفت: در برابر دیدگان حیرت‌زده جهان، ملت مظلوم فلسطین در حال تحمل فجایعی تاریخی و کم‌نظیر است؛ ظلمی آشکار که صفحات تاریخ معاصر را با خون بیگناهان داغدار کرده است و وظیفه همه ماست که در مقابل این جنایات سکوت نکنیم و در دفاع از ملت مظلوم فلسطین گام برداریم.

ایمانی‌پور بیان کرد: علاوه بر موضوع تربیت و آموزش، حتما باید به موضوع رسانه توجه ویژه کرد. در جهاد تبیین نیز جهاد رسانه‌ای هم باید ترسیم شود. این جهاد، وظیفه اصلی امروز ماست تا با تولید محتوای دقیق، قوی و مستند، نه تنها تلاش‌های دشمن را خنثی سازیم، بلکه تمدن‌سازان آینده را با حقیقت ناب آماده کنیم.

در این دیدار که سفیر و رایزن فرهنگی کشورمان در تایلند نیز حضور داشتند، حجت‌الاسلام سید هبت‌الله صدرالسادات مدیر منطقه‌ای المصطفی در تایلند به تبیین مأموریت‌ها، رویکردها و فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی این مرکز پرداخت. اجرای سرود خواهران جامعة المصطفی به زبان فارسی، بخش دیگری از این برنامه بود که با استقبال و توجه ویژه حاضران روبه‌رو شد.