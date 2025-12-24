مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موانع صدور اسناد رسمی را برطرف و صدور این اسناد را آسان می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مدیر کل ثبت اسناد و املاک با حضور در بخش خبری صبحدم یادآور شد: با اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقولی زمینه برچیده شدن زمین و ملک قولنامه‌ای فراهم می‌وشد.

اعظمی گفت: تبادل اسناد عادی بین مردم گاهاً موجب اختلافات و منازعات بین آنها می‌شود و با اسناد رسمی می‌توان این مشکلات را کاهش داد.

وی افزود: ایجاد ارتباط برخط دستگاه‌ها با ثبت اسناد، رسمی ضروری است و از زمان صدور این قانون باید اسناد تنها به صورت رسمی نقل و انتقال شود و ثبت معاملات به صورت قولنامه‌ای امکانپذیر نیست.

وی گفت: مهلت زمان اجرای این قانون هشت سال است که باید در این مدت تعیین شده همه املاک و اراضی قولنامه‌ای سند دار شوند.