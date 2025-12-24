مهگرفتگی در جاده بروجرد – اراک
رییس راهداری و حملونقل جادهای بروجرد با اشاره به بارش برف و مهگرفتگی در جاده بروجرد - اراک گفت: با کمک راهداران مسیر نمک پاشی شده و تردد در جریان است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رییس راهداری و حملونقل جادهای بروجرد اظهار کرد: هم اکنون همه محورهای اصلی و فرعی بروجرد باز و تردد جریان دارد، اما به دلیل کاهش دید و لغزندگی سطح جاده، رانندگان باید با احتیاط کامل، سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی حرکت کنند.
فرهاد گودرزی با تأکید بر آمادگی کامل راهداران بیان کرد: تجهیزات و ماشینآلات راهداری در محور مستقر هستند و هیچگونه انسداد گزارش نشده است، همچنین توصیه میشود رانندگان قبل از سفر، از وضعیت جوی و ترافیکی محور اطلاع حاصل کرده و حتماً خودروهای خود را به تجهیزات ایمنی از جمله زنجیرچرخ مجهز کنند.
رییس راهداری و حمل و نقل جادهای بروجرد تأکید کرد: اولویت راهداری، تامین ایمنی تردد کاربران جادهای و جلوگیری از انسداد راههای مواصلاتی در شرایط برفی و زمستانی است و تیمهای عملیاتی بهطور مستمر وضعیت راهها را رصد میکنند.
گودرزی با اشاره به اینکه بروجرد ۹۳۷ کیلومتر راه اصلی، فرعی، روستایی و خاکی دارد که ۲۱۰ کیلومتر آن راه اصلی و فرعی قرار است، ادامه داد: از رانندگان درخواست میشود پیش از سفر از وضعیت جوی و راهها اطلاع پیدا کنند و همچنین خودروهای خود را به تجهیزات ایمنی بهویژه زنجیر چرخ مجهز کنند و همکاری لازم را با عوامل راهداری در محورهای برفگیر داشته باشند.