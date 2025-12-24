به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ ششمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه استان زنجان باخبر حل مشکل یکی از محور‌های مواصلاتی شهرستان خدابنده، محورارتباطی کرسف آغاز شد.

رییس کل دادگستری در این جلسه از تلاش اعضای این شورا برای پیگیری مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه که عامل گره گشایی مشکلات مردمی است قدردانی کرد.

حجت الاسلام فرجی از مسئولان اداره کل صمت استان خواست برای مانیتورینگ معادن استان اهتمام کند تا ضمن

بروز رسانی سامانه‌ها از حقوق عامه صیانت شود.

وی از اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه خواست برای اجرای دقیق مصوبات تا حصول نتیجه تلاش کنند.