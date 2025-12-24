پخش زنده
امروز: -
ماهوارههای سنجشی ایران، گام جدید در فضا که قرار است از وستوچنی روسیه به مدار ۵۰۰ کیلومتری فضا تزریق شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کنار دو ماهواره پایا و ظفر ۲ نسخه ارتقا یافته کوثر هم به چشم میخورد؛ همان ماهوارهای که بخش خصوصی آن را تولید کرد و نمونههای اولیه ش بنام هدهد و کوثر آبان سال قبل به مدار فضا تزریق شد.
فناوران شرکتهای دانش بنیان مستقر در اصفهان و تهران صفر تا صد طراحی ماهواره کوثر رابه عهده دارند.
ورود بخش خصوصی به صنعت فضایی نشان ازفراگیر شدن دانش فضایی در جامعه علمی ایران است است که حالا در فضا خودنمایی میکند.
ایران جزء ۱۰ کشور دارنده فناوری پیچیده تولید ماهواره و البته در غرب آسیا همچنان بی رقیب است.