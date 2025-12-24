پخش زنده
امروز: -
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت گفت: مدیریت محله محور یک نگرش نو به حکمرانی محلی و مشارکت مردمی و چابک سازی فرآیندهای خدمت رسانی است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت در جلسه هماهنگی اجرای مدیریت محله محور در این شهرستان که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد گفت: مدیریت محله محور تنها یک الگوی اجرایی نیست بلکه یک نگرش نو به حکمرانی محلی و مشارکت مردمی و چابک سازی فرآیندهای خدمت رسانی است؛ تجمیع ظرفیتهای دولت و بسیج، زمینهساز تحولی عمیق در شیوه خدمترسانی میشود
سرهنگ موسی عطاری خاطر نشان کرد: نظام مسائل محله توسط شورای تحول محلات متشکل از امام جماعت مسجد، فرمانده پایگاه، متنفذین و نخبگان احصاء میشود و پیگیریهای لازم جهت رفع مشکلات انجام میگیرد، ضروری است نقش هر نهاد، متناسب با ظرفیتهای موجود و در چهارچوب ساختار اجرایی بسیج، بهصورت روشن تعریف شود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت افزود: تجمیع اقدامات حمایتی، پرهیز از پراکندگی و حرکت بر بستر نقشههای دقیق محلات، ظرفیتی مطمئن برای کاهش نابرابری، ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش تابآوری جامعه در برابر تهدیدات است.
جانشین طرح محله محور شهرستان پلدشت افزود: سطح شهرستان بلوک بندی سلولی شده است و توسط شورای محله امورات پیگیری میشود و اگر شورا توان حل آن را نداشته باشد به مسئول مافوق ارجاع داده میشود و تا حل مشکل این روند ادامه دارد.
وی اظهار کرد: در این طرح کلیه ادارات و سازمانها دخیل هستند و اولویتهای اصلی امنیت، معیشت، سلامت و مسکن است