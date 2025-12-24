پاکستان بر ضرورت حل مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک پرونده هسته‌ای ایران تاکید کرده و اقدامات یک‌جانبه و تحریم‌های خودسرانه علیه این کشور را غیرسازنده دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از خبرگزاری رسمی دولت پاکستان (APP)، «عثمان جدون» نماینده پاکستان در سازمان ملل طی نشست شورای امنیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، گفت: تحریم‌های یک‌جانبه و اعمال زور، به جای نزدیک کردن طرف ها، تنها شکاف اعتماد را عمیقتر می‌کند و بیشترین آسیب را به مردم عادی وارد می‌سازد.

وی افزود: پاکستان همواره بر اولویت دیپلماسی، گفت‌و‌گو و پرهیز از تنش و برخورد یک‌جانبه تاکید داشته و معتقد است حل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران باید در چارچوب قانونی، احترام متقابل و همکاری بین‌المللی صورت گیرد.

نماینده پاکستان همچنین یادآور شد که توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) همچنان می‌تواند به عنوان یک چارچوب معتبر برای حل اختلافات عمل کند و احیای روحیه همکاری و اعتماد میان طرف‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

وی بر نقش حیاتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در پایش و نظارت بر اجرای تعهدات هسته‌ای ایران تأکید کرد و گفت: «این نهاد باید به صورت بی طرفانه و دقیق وظایف خود را انجام دهد تا اعتماد بین‌المللی بازسازی شود.»

عثمان جدون همچنین بر لزوم تلاش‌های سازنده شورای امنیت برای جمع‌آوری همه طرف‌ها به سوی یک راهکار صلح‌آمیز و قابل قبول برای همه تاکید کرده و اعلام داشت: اقدامات یک‌جانبه، از جمله بازگشت تحریم‌ها تحت مکانیزم ماشه، تنها روند حل مسالمت آمیز مسئله را پیچیده‌تر می‌کند.

پاکستان با این موضع‌گیری بر دیپلماسی و گفت‌و‌گو به عنوان مسیر اصلی حل و فصل مسائل بین‌المللی تاکید کرده و مخالفت خود را با هرگونه فشار یا اقدام یک‌جانبه علیه ایران اعلام داشت.