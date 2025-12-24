به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ این طرح از محل ظرفیت مازاد طرح‌های جایگزینی خودرو‌های فرسوده اجرا می‌شود و ثبت‌نام آن از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ از طریق پایگاه فروش اینترنتی سایپا آغاز خواهد شد و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه دارد.

در این دوره سه خودروی ساینا s با استاندارد ۸۵ گانه با مبلغ علی‌الحساب پیش‌پرداخت (۲٬۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال) و با موعد تحویل آبان تا آذر ماه ۱۴۰۵؛ کوئیک GX-L با ترمز ESC با پیش پرداخت مبلغ (۲٬۹۳۷٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال) با موعد تحویل مرداد تا شهریور ماه ۱۴۰۵ و کوئیک GXR_ L با رینگ فولادی و ترمز ESC با پیش پرداخت مبلغ (۳٬۰۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال) با موعد تحویل تیر ماه ۱۴۰۵ عرضه خواهد شد.

بر اساس اعلام سایپا، قیمت خودرو‌ها در این طرح به‌صورت قیمت روز در زمان تحویل محاسبه می‌شود و زمان تحویل خودرو‌ها مطابق جدول اعلام‌شده، در هفته چهارم ماه ذکرشده خواهد بود.