همایش آگاهیبخشی روشهای تأمین برق مطمئن در ایام پیک بار، ویژه صنایع با مصرف بالای یک مگاوات استان زنجان برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛همایش آگاهیبخشی روشهای تأمین برق مطمئن در ایام پیک بار، ویژه صنایع با مصرف بالای یک مگاوات استان زنجان، روز سهشنبه ۹ دیماه رأس ساعت ۱۰:۳۰ برگزار میشود.
این همایش با هدف ارتقای سطح آگاهی مدیران و کارشناسان صنایع بزرگ و بالای یک مگاوات استان نسبت به الزامات قانونی، شیوههای مدیریت مصرف و راهکارهای تأمین پایدار برق در دوره اوج بار طراحی شده و محورهای تخصصی متعددی را در بر میگیرد.
از جمله محورهای این همایش میتوان به آموزش ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، کاور برق و نحوه دریافت گواهینامه صرفهجویی و افزایش سقف مصرف در پیک بار، نحوه محاسبه و صدور قبوض برق و جرایم مربوط به توان راکتیو، روشهای خرید برق از بورس انرژی و همچنین تکالیف صنایع در احداث و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد.
در پایان نیز بخش پرسش و پاسخ بهمنظور بررسی دغدغهها و ابهامات صنایع برگزار خواهد شد.
در این همایش، مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد شرکت مادرتخصصی توانیر و دستیار ویژه مدیرعامل شرکت توانیر حضور یافته و به بیان دیدگاهها و سیاستهای کلان صنعت برق در حوزه تأمین برق صنایع خواهند پرداخت.